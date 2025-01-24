Лукашенко напомнил о миролюбии Белоруссии

Белоруссия никогда не создавала и не создаст проблем своим соседям. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своими сторонниками на гала-шоу акции «Марафон единства», передает РИА Новости.

«Мы не страдаем никакой гигантоманией, живем своим трудом. Мы никогда не создавали, не создаем и никогда не создадим проблем своим соседям, и не только соседям, но и всем государствам, всем народам», — заявил Лукашенко.

До этого Александр Лукашенко заявил, что сделает все для сохранения в республике мира и покоя.

16 января государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что иностранные спецслужбы активизировались в республике перед выборами президента. Он подчеркнул, что страны Запада добиваются смены власти в стране и разрыва союзнических отношений с Россией.

Ранее политолог объяснил, зачем белорусским оппозиционерам западные деньги.