Политолог объяснил, зачем белорусским оппозиционерам западные деньги

Белорусские оппозиционеры потратят западные деньги на разжигание русофобии и «раскачивание» оппозиционных настроений в республике. Такое мнение в беседе с ФАН озвучил политолог и публицист Юрий Кот, комментируя заявление главы Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля о том, что местные радикальные ячейки запросили на свою деятельность грант в размере $230-250 млн.

«Конечно, очень хотелось бы, чтобы эта четверть миллиарда долларов, которую просят на подрывную деятельность, пошла бы на взрывчатку, которой бы вся эта мнимая белорусская оппозиция себя взорвала... Но, к сожалению, этого не произойдет, и все эти миллионы, скорее всего, будут направлены на всякого рода медийные проекты, которые позволят извне расшатывать ситуацию в Белоруссии», — сказал Кот.

Он также призвал обеспечить максимальную безопасность президента республики Александра Лукашенко, который всеми силами готов бороться за единство с Россией и защищать свою страну.

Ранее Лукашенко заявлял, что Литва, Польша и Украина участвуют в подготовке силового сценария смены власти в республике. Он подчеркнул, что Минск этого не допустит.