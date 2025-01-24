Лукашенко пообещал сделать все, чтобы в Белоруссии был мир

Лукашенко: мы сделаем все, чтобы в Белоруссии был мир

Будет сделано все, чтобы в Белоруссии был мир. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«2025 год — год 80-летия Великой Победы. Как достойные наследники советского народа-победителя, мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно», — сказал он на гала-шоу акции «Марафон единства».

16 января государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что иностранные спецслужбы активизировались в республике перед выборами президента. Он подчеркнул, что страны Запада добиваются смены власти в стране и разрыва союзнических отношений с Россией.

В декабре прошлого года бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, участники «полка имени Калиновского», входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут сыграть роль в попытке свержения действующей власти в Белоруссии. Она добавила, что оппозиция должна быть готова к различным сценариям развития событий.

Ранее политолог объяснил, зачем белорусским оппозиционерам западные деньги.