Вучич пообещал не вводить санкции против России

Вучич пообещал, что не введет санкции против России, пока он президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что во время его правления Белград не введет санкции против России. Его слова передает РИА Новости.

«Запад и наши политические оппоненты стремятся вернуть нас в 2000 год, когда мы были подчинены и лишены свободы выбора, когда решения принимались не в интересах Сербии. Они хотят заявить, что мы не можем оставаться независимой страной. Они хотят контролировать, когда и против кого мы должны вводить санкции. Но вы знаете, что пока я президент Сербии, я не введу санкции ни против России, ни против других наших союзников», — отметил Вучич.

В пятницу вечером в Ягодине, на юге центральной Сербии, прошло массовое собрание, в котором приняли участие несколько десятков тысяч граждан, поддерживающих создание широкого надпартийного движения, которое было бы гораздо более многогранным, чем правящая Сербская прогрессивная партия (СПП). В тот же день в Белграде состоялись регулярные протестные акции студентов и оппозиции, призывающие к общенациональной забастовке.

19 января Вучич заявил, что Запад желает устроить в стране цветную революцию, используя студентов.

Ранее в США потребовали от России выхода из доли в «Нефтяной индустрии Сербии».