Вучич пообещал не вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что во время его правления Белград не введет санкции против России. Его слова передает РИА Новости.
«Запад и наши политические оппоненты стремятся вернуть нас в 2000 год, когда мы были подчинены и лишены свободы выбора, когда решения принимались не в интересах Сербии. Они хотят заявить, что мы не можем оставаться независимой страной. Они хотят контролировать, когда и против кого мы должны вводить санкции. Но вы знаете, что пока я президент Сербии, я не введу санкции ни против России, ни против других наших союзников», — отметил Вучич.
В пятницу вечером в Ягодине, на юге центральной Сербии, прошло массовое собрание, в котором приняли участие несколько десятков тысяч граждан, поддерживающих создание широкого надпартийного движения, которое было бы гораздо более многогранным, чем правящая Сербская прогрессивная партия (СПП). В тот же день в Белграде состоялись регулярные протестные акции студентов и оппозиции, призывающие к общенациональной забастовке.
19 января Вучич заявил, что Запад желает устроить в стране цветную революцию, используя студентов.
Ранее в США потребовали от России выхода из доли в «Нефтяной индустрии Сербии».