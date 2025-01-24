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Вучич пообещал не вводить санкции против России

Вучич пообещал, что не введет санкции против России, пока он президент Сербии
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что во время его правления Белград не введет санкции против России. Его слова передает РИА Новости.

«Запад и наши политические оппоненты стремятся вернуть нас в 2000 год, когда мы были подчинены и лишены свободы выбора, когда решения принимались не в интересах Сербии. Они хотят заявить, что мы не можем оставаться независимой страной. Они хотят контролировать, когда и против кого мы должны вводить санкции. Но вы знаете, что пока я президент Сербии, я не введу санкции ни против России, ни против других наших союзников», — отметил Вучич.

В пятницу вечером в Ягодине, на юге центральной Сербии, прошло массовое собрание, в котором приняли участие несколько десятков тысяч граждан, поддерживающих создание широкого надпартийного движения, которое было бы гораздо более многогранным, чем правящая Сербская прогрессивная партия (СПП). В тот же день в Белграде состоялись регулярные протестные акции студентов и оппозиции, призывающие к общенациональной забастовке.

19 января Вучич заявил, что Запад желает устроить в стране цветную революцию, используя студентов.

Ранее в США потребовали от России выхода из доли в «Нефтяной индустрии Сербии».

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