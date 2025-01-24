Наемник ВСУ Чапи: армия Украины долго не продержится под Курском

Украинская армия не сможет долго продержаться на территории Курской области. Об этом телеканалу CBC заявил иностранный наемник с позывным «Чапи», который участвует в конфликте на стороне киевского режима.

«Если честно, не думаю, что мы сможем долго удерживать их (захваченные Киевом территории Курской области – прим. ред.)», - подчеркнул наемник.

Наемник обратил внимание на то, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, при этом мобилизованные граждане не имеют опыта ведения боевых действий.

24 января посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает причастность западных спецслужб к организации вторжения в регион.

Ранее украинский солдат рассказал, как попал в плен к ВС РФ в Курской области.