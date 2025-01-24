Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воюющий на стороне Украины наемник: ВСУ долго не продержатся под Курском

Наемник ВСУ Чапи: армия Украины долго не продержится под Курском
close
Evgeniy Maloletka/AP

Украинская армия не сможет долго продержаться на территории Курской области. Об этом телеканалу CBC заявил иностранный наемник с позывным «Чапи», который участвует в конфликте на стороне киевского режима.

«Если честно, не думаю, что мы сможем долго удерживать их (захваченные Киевом территории Курской области – прим. ред.)», - подчеркнул наемник.

Наемник обратил внимание на то, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, при этом мобилизованные граждане не имеют опыта ведения боевых действий.

24 января посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает причастность западных спецслужб к организации вторжения в регион.

Ранее украинский солдат рассказал, как попал в плен к ВС РФ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами