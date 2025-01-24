Португальского депутата обвинили в серийном воровстве чемоданов

Депутат португальской партии Chega Мигель Арруда вышел из политического объединения после того, как его обвинили в серийном воровстве чемоданов в аэропортах. Об этом сообщил телеканал SIC Noticias.

«Для того, чтобы доказать свою невиновность, я не должен состоять ни в одной партии», — заявил Арруда.

По версии следствия, депутат крал чемоданы в лиссабонском аэропорту, а также в воздушной гавани на Азорских островах. Сообщалось, что сумки нашли как у него дома, так и в рабочем кабинете в парламенте.

Одно из преступлений, предположительно, попало на камеру: на кадрах Арруда берет с ленты выдачи багажа свой и чужой чемоданы, а потом удаляется в туалет. Правоохранители считают, что там он спрятал одну сумку в другую.

До этого сообщалось об инциденте в России, где депутат Кировского райсовета Самары Сергей Турусин начал стрельбу из машины по мигрантам, которые требовали отдать им его знакомую. СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что экс-главу Ростовской области и сенатора Голубева хотят лишить неприкосновенности.