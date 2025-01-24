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Венгрия потребовала гарантий, что ей не навредят действия Украины

Сийярто: Венгрия хочет гарантий отсутствия вреда от санкций ЕС и действий Киева
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Global Look Press

Венгерские власти хотят твердых гарантий, что Будапешту не навредят действия Украины и санкции ЕС против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его обращение размещено в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ситуация такова, что нам пришлось нажать на ручной тормоз и дать понять, что невозможно одновременно вводить санкции, которые вредят Венгрии, и потворствовать действиям Украины, направленным на подрыв энергетической безопасности Центральной Европы», — объяснил Сийярто.

27 января Евросоюз намеревается продлить санкции против РФ.

24 января премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна потеряла свыше €18 млрд из-за санкций ЕС в отношении России. Он подчеркнул, что Будапешт по этой причине сейчас «нажал ручной тормоз» и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления санкционных ограничений.

Орбан добавил, что санкции ЕС против России могут быть продлены только при условии, что Украина восстановит транзит российского газа в страны Европы, прекратит нападения на трубопровод «Турецкий поток» и даст гарантии продолжения транзита нефти.

Ранее в ЕК отказались комментировать планы Венгрии блокировать продление санкций против РФ.

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