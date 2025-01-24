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В ЕК отказались комментировать планы Венгрии блокировать продление санкций против РФ

ЕК не стала комментировать слова Орбана о блокировке продления санкций против РФ
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) не будет комментировать заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о планах Будапешта блокировать продление санкций в отношении России, пока Украина не восстановит транзит российского газа. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, его слова приводит ТАСС.

«Это вопрос к Совету Европейского союза, санкции принимаются там единогласно. Это должен комментировать Совет Евросоюза», — сказал он.

Накануне Орбан заявил, что Венгрия потеряла свыше €18 млрд из-за санкций Евросоюза в отношении России. Он подчеркнул, что Будапешт по этой причине сейчас «нажал ручной тормоз» и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления санкционных ограничений.

Орбан добавил, что санкции ЕС против России могут быть продлены только при условии, что Украина восстановит транзит российского газа в страны Европы, прекратит нападения на трубопровод «Турецкий поток» и даст гарантии продолжения транзита нефти.

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