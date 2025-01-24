Мединский оценил слова Трампа о роли СССР в победе над фашизмом

Мединский счел здравой позицией мнение Трампа о роли СССР в победе над фашизмом

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом свидетельствует о «здравой позиции» американского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

Мединский отметил, что в своем заявлении Трамп обращался не к России, а «ко вселенной». Слова американского лидера он воспринял в позитивном ключе, поскольку сейчас, по его мнению, превалирует дискурс о том, что «Россия мешала Америке победить Гитлера».

«Здесь он занимает здравую позицию», — подчеркнул Мединский.

По его мнению, обращать внимание на слова Трампа о потерях СССР не стоит, поскольку точные цифры неизвестны.

«Давайте не будем придираться, мы ведь тоже не знаем число потерь южан и северян в Гражданской войне», — отметил помощник президента РФ.

22 января Трамп заявил, что любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Комментируя это высказывание американского президента представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США помогали Советскому Союзу во Вторую мировую войну, однако для них это было бизнесом.

Ранее в МИД РФ назвали действия Трампа «похвальными».