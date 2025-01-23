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Премьер Грузии поддержал заявление Фицо о перевороте в Словакии

Кобахидзе заявил, что процессы в Грузии и Словакии координируются «одной рукой»
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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова своего коллеги из Словакии Роберта Фицо о готовящемся в стране государственном перевороте. Заявление приводит ТАСС.

По словам Кобахидзе, абсолютно одной рукой координированы процессы в Грузии и Словакии. Он отметил, что не раз цитировал видеообращение Роберта Фицо, в котором он описывает процессы, происходящие в Словакии, в том числе распространение либерального фашизма на территории страны.

«То, что он описывает в своем 10-минутном видеообращении, является абсолютно идентичным тому, что происходит в Грузии», — заявил Кобахидзе.

21 января портал Teraz сообщил, что Словацкая информационная служба (SIS, служба разведки и контрразведки) получила «серьезную информацию о долгосрочном организованном влиянии» в целях дестабилизации ситуации в республике. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что оппозиция в Словакии готовится осуществить «майдан» в республике. Также Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в стране.

Ранее в России оценили вероятность госпереворота в Словакии.

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