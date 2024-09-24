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В Грузии пообещали сохранить безвиз с Европой

Дипломат Дарчиашвили: Грузия сохранит безвизовый режим с Европой

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Грузия сохранит безвизовый режим с Европой, несмотря на требование ряда неправительственных организаций (НПО) остановить его действие. Об этом заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд». Он подчеркнул, что безвиз с ЕС является «важным завоеванием для каждого гражданина Грузии».

«Такие требования являются целенаправленными действиями против нашей страны», — заявил Дарчиашвили.

В свою очередь, первый вице-спикер парламента от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Георгий Вольский назвал «предательством» требование ряда НПО прекратить безвизовый режим с ЕС.

О требовании НПО отказаться от безвиза с Европой сказано в отчете «Института Маккейна», который посвящен ситуации перед выборами в парламент Грузии 26 октября.

В июне Саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона об иностранных агентах.

В документе говорится, что принятый нормативный акт о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

27 июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в том, что республика присоединится к ЕС к 2030 году. По его словам, Грузия готова к вступлению в Европейский союз больше других стран-кандидатов.

Ранее в Грузии заявили, что США участвуют в парламентских выборах вместо оппозиции.

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