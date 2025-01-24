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Дипломаты обсудили упрощение режима взаимных поездок между Россией и КНДР

Замглавы МИД РФ Иванов обсудил с послом КНДР упрощение режима взаимных поездок
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Виталий Аньков/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов и посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль обсудили в пятницу упрощение режима взаимных поездок между странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Были затронуты вопросы консульского взаимодействия, в том числе обеспечение прав и интересов граждан двух стран, упрощения режима взаимных поездок между Россией и КНДР», — отметили в российском дипведомстве.

В июне 2024 года президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября.

13 января южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР может приехать в Россию в первой половине текущего года. СМИ сослалось на информацию представителей Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Предположительно, визит может состояться в мае и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Белоруссии захотели включить КНДР в Союзное государство.

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