В МУС опасаются «драконовских» санкций от администрации Трампа

Международный уголовный суд (МУС) ожидает, что новая американская администрация введет в отношении него жесткие санкции. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британская газета Guardian.

По словам собеседников издания, в МУС готовятся к тому, что после вступления в должность президента США Дональда Трампа, суд подвергнется «драконовским» финансовым санкциям и ограничениям на поездки судей и прокуроров.

Один из представителей МУС выразил опасение, что администрация Трампа может использовать санкции не для того, чтобы осложнить его деятельность, а чтобы полностью его уничтожить. Так, если будут введены ограничения не только в отношении должностных лиц, но и общеинституциональные санкции, то функционирование МУС окажется под вопросом.

Источники Guardian предположили, что Трамп, скорее всего, не будет ждать принятия конгрессом закона, касающегося МУС, а своим указом создаст правовую основу для санкций против суда.

Ожидается, что ограничениям могут подвергнуться банковские и платежные системы, ИТ-инфраструктуры и страховые провайдеры. Такие меры не позволят компаниям, находящимся в США, вести бизнес или транзакции с судом.

10 января палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее в России заочно арестовали судью МУС.