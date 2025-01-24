Стало известно, когда может пройти встреча Лихачева с Гросси

РИА: встреча гендиректора Росатома и гендиректора МАГАТЭ может пройти в феврале

Генеральный директор »Росатома» Алексей Лихачев сообщил РИА Новости, что его встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может пройти в феврале в одном из городов России.

«Официальных решений пока нет. Прорабатывается первая половина февраля. Один из городов нашей страны. Возможно, Москва», — сказал Лихачев.

В сентябре Лихачев и Гросси обсудили обстановку вокруг Запорожской и Курской АЭС. Их встреча прошла на полях конференции МАГАТЭ в Вене. Стороны подтвердили необходимость присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС и договорились поддерживать контакты.

ЗАЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире.

16 декабря Гросси заявлял, что собирается посетить Россию и Украину в начале 2025 года, а также встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ далека от завершения.