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Стало известно, когда может пройти встреча Лихачева с Гросси

РИА: встреча гендиректора Росатома и гендиректора МАГАТЭ может пройти в феврале
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Алексей Башкиров/«Росатом»

Генеральный директор »Росатома» Алексей Лихачев сообщил РИА Новости, что его встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может пройти в феврале в одном из городов России.

«Официальных решений пока нет. Прорабатывается первая половина февраля. Один из городов нашей страны. Возможно, Москва», — сказал Лихачев.

В сентябре Лихачев и Гросси обсудили обстановку вокруг Запорожской и Курской АЭС. Их встреча прошла на полях конференции МАГАТЭ в Вене. Стороны подтвердили необходимость присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС и договорились поддерживать контакты.

ЗАЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире.

16 декабря Гросси заявлял, что собирается посетить Россию и Украину в начале 2025 года, а также встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ далека от завершения.

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