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Стало известно, кто возглавит Институт русского языка им. Пушкина

Минобрнауки: ректором Института русского языка им. Пушкина назначен Никита Гусев
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Ректором Института русского языка им. Пушкина назначен Никита Гусев, сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Ректором Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина... назначен Никита Владимирович Гусев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гусев ведет педагогическую деятельность более 10 лет. С 2022 года он возглавлял кафедру литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ.

Кроме того, Гусев является членом Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

До этого портал 360.ru сообщал, что в Самарском госинституте культуры официально появился новый студент — им стал лабрадор-поводырь по кличке Снежок. Верному псу, который помогает учащимся третьего курса, выдали студенческий билет.

Ранее эксперт рассказал о недоверии вузов к ЕГЭ.

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