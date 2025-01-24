Стало известно, кто возглавит Институт русского языка им. Пушкина

Ректором Института русского языка им. Пушкина назначен Никита Гусев, сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Ректором Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина... назначен Никита Владимирович Гусев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гусев ведет педагогическую деятельность более 10 лет. С 2022 года он возглавлял кафедру литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ.

Кроме того, Гусев является членом Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

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