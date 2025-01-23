Для российских и индийских студентов организуют программы обмена

«Газпром нефть» и Индийский технологический институт подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования, сообщает пресс-служба компании. Благодаря этому студенты вузов-партнеров компании смогут изучать передовые технологии на основе лучших мировых инженерных практик и участвовать в программах международного обмена.

В перспективе предполагается создание совместной программы обучения с двойным дипломом для студентов России и Индии.

Индийский институт стал 46-м участником международного сообщества «Лига вузов Газпром нефти». Как отметил ректор корпоративного университета компании Илья Дементьев, такое сотрудничество открывает новые возможности для бизнеса и студентов партнерских магистратур.

«Развивая международный обмен знаниями, мы помогаем молодым специалистам изучать лучшие мировые практики в сфере науки и технологий. Также наше партнерство позволит вести совместную научную деятельность и поддерживать постоянный обмен экспертизой в области образования с учетом особенностей двух стран», – сказал он.

Индийский технологический институт – входит в сотню лучших университетов мира по версии рейтинга Times Higher Education, занимает 7 место среди лучших инженерных институтов Индии и признан лучшим университетом в области IT в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно результатам свежего рейтинга Best Company Award, по итогам прошлого года российские студенты из 40 вузов страны назвали «Газпром нефть» самым привлекательным работодателем в промышленности.