Каллас заявила, что ЕС готов снять часть санкций против Сирии

Евросоюз готов снять часть санкций против Сирии и помочь республике с восстановлением экономики, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее цитирует ТАСС.

«Мы хотим поддержать экономическое восстановление Сирии, и ЕС готов облегчить санкционный режим против Сирии в зависимости от действий нового правительства», — сказала Каллас в ходе выступления на пресс-конференции в Анкаре.

В декабре Каллас заявляла, что ЕС готов вступить в диалог с новыми сирийскими властями, если деятельность российских военных баз в республике будет свернута.

В начале января газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США планируют смягчить санкции в отношении Сирии, чтобы ускорить доставку гуманитарной помощи, при этом не снимая рестрикции.

В данный момент США хотят позволить минфину выдавать разрешения на освобождение от уплаты налогов группам и компаниям, оказывающим основные услуги в Сирии.

Ранее сообщалось, что госслужащим в Сирии повысят зарплаты на 400%.