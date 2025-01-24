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В сейме Польши выразили уверенность в перезагрузке отношений с Россией

Вице-спикер сейма Польши Босак: перезагрузка отношений Запада с Россией наступит
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак заявил в эфире радиостанции RMF FM, что перезагрузка отношений с Россией обязательно произойдет.

По мнению Босака, заявления об окончательном разрыве отношений Запада и России являются пропагандой.

«В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией», — отметил он.

По мнению вице-премьера, Польша может упрочить конкурентные позиции на рынке, если наладит отношения с РФ. Босак отметил, что для его страны это выгодно с точки зрения конкуренции, исходя из торговых наименований.

22 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрушился с критикой на санкционный режим Евросоюза (ЕС), который должен продлеваться каждые шесть месяцев и истекает 31 января. Он отметил, что они вредят европейской экономике. В декабре, отмечает агентство, венгерский премьер заявлял, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принять решение о продлении рестрикций в отношении РФ. Несколько европейских дипломатов заявили, что в настоящее время у блока нет плана «Б» для продления санкций, если премьер Венгрии продолжит их блокировать. При этом ЕС продолжает обсуждать 16-й раунд санкций.

Ранее во Франции заявили, что не намерены прекращать совместную с РФ борьбу с терроризмом.

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