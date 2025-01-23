Франция не планирует разрывать связи с недружественными странами, в том числе с Россией, по вопросам борьбы с терроризмом. Об этом заявила начальник Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции Селин Бертон в интервью журналу Le Point.

По ее словам, в интересах государств никогда не разрывать отношения друг с другом, а поддерживать неформальный канал общения посредством своих спецслужб.

Бертон отметила, что борьба с терроризмом объединяет страны.

Если и есть область, в которой, несмотря на все трудности в отношениях стран и даже дипломатические разрывы, сотрудничество остается интенсивным, то это область борьбы с терроризмом, добавила глава DGSI.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности за борьбу с терроризмом в Сахеле. По его словам, что ни один из африканских президентов в регионе не управлял бы сейчас суверенной страной, если бы французские войска не были там развернуты.

Ранее аналитик Пепе Эскобар заявил, что 80–90% граждан хотели бы отставки Макрона.