У ЕС нет плана «Б» на случай, если Орбан продолжит блокировать санкции против РФ

Евросоюз сталкивается с новым потенциальным конфликтом с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его отказа подписать продление санкций против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Накануне Орбан обрушился с критикой на санкционный режим ЕС, который должен продлеваться каждые шесть месяцев и истекает 31 января. Он отметил, что они вредят европейской экономике. В декабре, отмечает агентство, венгерский премьер заявлял, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принять решение о продлении.

Президент США пока не подал никаких признаков того, что намерен ослабить санкции против Москвы, при этом он допустил введение дополнительных меры, если президент РФ Владимир Путин не сядет за стол переговоров по Украине.

По данным Bloomberg, послы стран-членов ЕС проведут несколько встреч в ближайшие дни, чтобы выяснить, смогут ли они продвинуть этот вопрос. Несколько дипломатов заявили, что в настоящее время у блока нет плана «Б» для продления санкций, если премьер Венгрии продолжит их блокировать.

При этом ЕС продолжает обсуждать 16 раунд санкций, добавило агентство.

22 января премьер-министр Венгрии призвал страны Евросоюза пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Орбан хочет «оккупировать» Брюссель с помощью Трампа.