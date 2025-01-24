Зеленскому напомнили, что он не имеет права высказываться о выборах в Белоруссии

Грызлов: Зеленский не вправе говорить о выборах в Белоруссии от имени Украины

Владимир Зеленский юридически не имеет права высказывать мнение о выборах в Белоруссии от имени Украины, поскольку его президентские полномочия истекли в мае прошлого года. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, передает РИА Новости.

По его словам, сама фигура Зеленского вызывает определенные сомнения в его полномочиях. Грызлов подчеркнул, что не существует оснований заявлять о том, что выборы в Белоруссии имеют закрытый характер и, что результаты предопределены.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января, 21 января начался этап досрочного голосования.

23 января представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев заранее не признаёт результаты этих выборов и не видит предпосылок для восстановления контактов с Минском. При этом срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией в стране.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

Ранее в ЦИК РФ заявили, что Запад фактически объявил войну РФ и Белоруссии.