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В МИД РФ заявили об ожидании решения США по агреману новому послу

Рябков: РФ рассчитывает на оперативное решение США по агреману новому послу
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MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на максимально оперативное и положительное решение Вашингтона по агреману на назначение нового посла РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, безусловно, рассчитываем, что сейчас, после того как новая администрация [США] уже не только на уровне ее руководителя, но и в ее следующем эшелоне рассаживается по кабинетам, решение, и положительное, разумеется, решение по нашей заявке будет принято максимально оперативно», — сказал дипломат.

По мнению Рябкова, некоторое промедление с решением вопроса связано с «пересменкой» в Белом доме, поэтому российская сторона допускает, «что это особое обстоятельство наложило свой отпечаток» на процесс рассмотрения обращения относительно выдачи агремана новому послу.

В конце ноября прошлого года в российских СМИ появилась информация о том, что Александр Дарчиев может стать новым послом России в Соединенных Штатах и сменить на этом посту вернувшегося в Москву Анатолия Антонова. Последний в октябре 2024 года был освобожден от обязанностей главы российской дипмиссии в Вашингтоне указом президента России Владимира Путина.

Ранее в МИД России рассказали о процессе назначения нового посла в США.

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