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Два бойца ВСУ предстанут перед судом по делу о терактах в Курской области

СК: в суд направили дело двух бойцов украинского батальона «Черноморская сечь»
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Anelo/Shutterstock

Следователи направили на рассмотрение в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бойцов 408-го отдельного пехотного батальона «Черноморская сечь» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Мельника и Алексея Покатилова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что украинских солдат обвиняют в совершении террористических актов на территории Курской области.

По данным ведомства, Мельник и Покатилов незаконно пересекли российскую границу 17 сентября прошлого года. При этом при себе они имели автоматы АКМ и взрывные устройства.

«Находясь в Глушковском районе Курской области, указанные лица запугивали и устрашали местное население, угрожая применить оружие, занимая частные домовладения», — говорится в публикации.

Более того, мужчины запрещали мирным гражданам передвигаться по территории региона и неоднократно открывали огонь по людям.

Как рассказали в пресс-службе, военные Вооруженных сил РФ задержали украинских бойцов 1 октября 2024 года. После этого в отношении солдат ВСУ было начато расследование.

«Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СК РФ.

Ранее суд в РФ перенес слушание по делу о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года.

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