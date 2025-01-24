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Эксперт объяснил, почему планы НАТО отправить войска на Украину абсурдны

Обозреватель Шлепченко: отправка войск на Украину дорого обойдется НАТО
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Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что Европейский союз (ЕС) может отправить на Украину своих военнослужащих из-за нехватки средств на ее поддержку. По мнению эксперта, эти планы абсурдны, поскольку содержание контингента в зоне боевых действий гораздо более затратно, чем финансовая помощь.

«Это очень забавная постановка вопроса: войска есть, а средств на помощь нет. Европейцы со Средних веков знают, что война — это в первую очередь деньги, деньги и еще раз деньги. То есть отправка войск — это огромные расходы, которые всегда намного больше, чем просто спонсирование», — сказал Шлепченко.

Он добавил, что именно поэтому и появилась технология прокси-войны, когда одна из сторон дает деньги «дружественному» государству и натравливает его на своих противников.

Как пишет газета The Financial Times (FT), страны ЕС могут отправить на Украину своих военнослужащих из-за нехватки средств на ее поддержку.

В тексте подчеркивается, что представители государств — членов регионального содружества намерены обсудить соответствующую инициативу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По информации журналистов, консультации состоятся во время неформального саммита ЕС в феврале 2025 года.

Ранее во Франции раскрыли план Каллас по отправке войск на Украину.

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