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Во Франции и Великобритании начали планировать отправку военных на Украину

Politico: в Европе планируют отправку военных на Украину
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Petros Karadjias/AP

Франция и Великобритания планируют отправку военных на Украину. Об этом пишет американская газета Politico.

Как уточняет издание эта мера необходима для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

«Британцы и французы уже начали некоторое предварительное планирование», — говорится в материале.

Газета The Financial Times (FT) также писала, что Страны — члены Европейского союза (ЕС) могут отправить на Украину своих военнослужащих из-за нехватки средств на ее поддержку.

В тексте подчеркивается, что представители государств — членов регионального содружества намерены обсудить соответствующую инициативу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По информации журналистов, консультации состоятся во время неформального саммита ЕС в феврале 2025 года.

Как рассказали источники издания, участвующие в переговорах между Киевом и его зарубежными партнерами, украинские власти просят отправить в страну 40–50 тыс. иностранных солдат. Предполагается, что они будут действовать «в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта».

Ранее британские журналисты раскритиковали речь Зеленского в Давосе.

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