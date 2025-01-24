В МИД России рассказали о готовности страны к предстоящим учениям НАТО в Европе

Российская сторона готова к предстоящим учениям НАТО в Европе, российские военнослужащие предпринимают необходимые меры предосторожности. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко.

Грушко не стал выделять балканский регион, учения в Болгарии и Румынии.

«Весь следующий год будет год не ста учений, а одного гигантского учения, где все элементы натовского приготовления будут апробированы. Мы к этому ходу событий готовы и все необходимые меры предосторожности нашими военными принимаются», — сказал он.

18 января издание České noviny сообщило, что через Чехию с 19 по 26 января ночью будет происходить транзит 300 британских военнослужащих и около ста единиц боевой техники, направляющихся в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025.

13 января в Румынии стартовали учения НАТО Steadfast Dart 2025. В маневрах примут участие около 10 тыс. военных из девяти стран — членов НАТО, 17 военно-морских средств, более 20 самолетов и 1,5 тыс. единиц техники.

Во время учений предполагается отработать развертывание новых Сил реагирования НАТО (Allied Reaction Force), задача которых — «быстро укрепить восточный фланг» альянса.

Ранее корабли НАТО начали патрулирование в Балтике.