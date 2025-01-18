Стало известно о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО

Через Чехию с 19 по 26 января ночью будет происходить транзит 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, направляющихся в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025. Об этом сообщило издание České noviny.

Отмечается, что конвой вступит на территорию Чехии через переход Красный лес на границе с Германией в ночь на воскресенье,19 января.

Проезд колонн британских военнослужащих будут обеспечивать чешская военная полиция.

13 января в Румынии стартовали учения НАТО Steadfast Dart 2025. В маневрах примут участие около 10 тыс. военных из девяти стран — членов НАТО, 17 военно-морских средств, более 20 самолетов и 1,5 тыс. единиц техники.

Во время учений предполагается отработать развертывание новых Сил реагирования НАТО (Allied Reaction Force), задача которых — «быстро укрепить восточный фланг» альянса.

Ранее корабли НАТО начали патрулирование в Балтике.