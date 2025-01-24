Посол России в Белоруссии заявил о координации оппозиционеров с Украиной

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что белорусские оппозиционеры координируют свои действия с украинскими и западными спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Так называемые оппозиционеры, а в действительности — экстремисты, плотно взаимодействуют с украинскими и западными спецслужбами, координируют с ними свои действия», — сказал дипломат.

Он отметил, что журналисты не раз сообщали о раскрытых силовиками сценариях действий против Белоруссии, нацеленных на захват власти или территорий. По словам Грызлова, плацдармом во всех этих случаях служили бы Украина и граничащие с республикой страны НАТО.

«Понятно, что правительства этих стран просто не могли не быть об этом осведомлены. А значит, речь фактически идет о санкционированном на уровне государства планировании вмешательства во внутренние дела и агрессии против соседней страны», — сказал посол.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны не смогли изменить ход российской специальной военной операции на Украине, в связи с чем могут предпринять попытку дестабилизировать ситуацию в Союзном государстве РФ и Белоруссии.

Ранее депутатов Европейского парламента обвинили во вмешательстве в электоральный процесс в Белоруссии.