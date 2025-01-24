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В Совбезе РФ назвали следующий шаг западных стран после провала на Украине

Шойгу: западные страны могут попробовать дестабилизировать Союзное государство
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Западные страны не смогли изменить ход российской специальной военной операции (СВО) на Украине, в связи с чем могут предпринять попытку дестабилизировать ситуацию в Союзном государстве РФ и Белоруссии. Об этом в ходе интервью для ТАСС предупредил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он обратил внимание, что Вашингтон и его союзники выделили огромное количество средств на всеобъемлющую поддержку Киева. Но, несмотря на это, Украине не удалось изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

«Вполне можно прогнозировать, что основная ставка [западных держав] вновь будет сделана на дестабилизацию ситуации в Союзном государстве <...>. Упреждающие меры нами принимаются, как индивидуально, так и коллективно», — сказал Шойгу.

По его словам, принятие соответствующих мер предусмотрено Концепцией безопасности Союзного государства. Как отметил секретарь СБ РФ, недружественные страны регулярно предпринимают попытки вмешаться в дела Москвы и Минска.

«Имеет место прямая подрывная деятельность зарубежных специальных служб, не прекращаются попытки раскачать обстановку изнутри, особенно в преддверии выборов», — пояснил он.

Шойгу добавил, что с этой целью США и их союзники «поощряют проявления сепаратизма» и целенаправленно распространяют деструктивную идеологию. Кроме того, они создают различные неправительственные организации и предпринимают иные шаги против РФ с Белоруссией.

Ранее депутатов Европейского парламента обвинили во вмешательстве в электоральный процесс в Белоруссии.

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