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«Здесь может быть подвох»: эксперт о желании Японии заключить мирный договор

Политолог Пинчук: стоит осторожно относиться к мирным инициативам Японии
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление премьер-министра Японии Сигэру Исибы о желании заключить мирный договор с Россией. По мнению эксперта, в данном случае следует проявить особую осторожность, поскольку страна является политическим сателлитом США.

«В тот момент, когда со стороны США идет попытка навязать нам некий мирный договор с Украиной, далеко не факт, что полностью соответствующий нашим интересам, то Япония может пытаться воспользоваться этой ситуацией в пакетном режиме и попытаться за компанию продавить договор, о котором они мечтают столько лет», — считает эксперт.

Он напомнил, что речь идет о Курильских островах. Токио, по его словам, может попытаться добиться отказа Москвы от данной территории.

24 января Исиба заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, несмотря на натянутые отношения двух стран.

При этом он подчеркнул, что заключение договора будет возможно только после разрешения территориального спора. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио, в свою очередь, требует вернуть острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ранее Лавров отреагировал на сигналы Японии по мирному договору с Россией.

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