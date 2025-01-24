В МИД России назвали последствия вступления Украины в НАТО

Планы вступления Киева в НАТО исключают достижение мира на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что для России при подписании мирного соглашения важно добиться устранения коренных причин военного конфликта.

«Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса», — сказал Грушко.

Как недавно писал журнал Foreign Policy, члены НАТО планируют предложить Украине в обмен на «сделку» с Россией два варианта гарантий безопасности. Либо Украине долгие годы будут оказывать финансовую и военную помощь, либо на ее территории сразу распространится действие статьи 5 Североатлантического договора. Это означает, что страны Запада будут обязаны защищать Украину в случае нового военного конфликта.

Ранее Захарова заявила, что отправка войск НАТО на Украину обернется эскалацией.