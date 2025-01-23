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НАТО предложит Украине два типа гарантий безопасности

Foreign Policy: НАТО предложит Украине два типа гарантий безопасности
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Virginia Mayo/AP

Члены НАТО планируют предложить Украине в обмен на «сделку» с Россией два варианта гарантий безопасности. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на западного чиновника высокого ранга.

Первый вариант заключается в том, что НАТО пообещает долгие годы оказывать Украине существенную военную и экономическую помощь. По этому плану Украине «может быть, когда-нибудь» разрешат присоединиться к Североатлантическому альянсу, утверждает источник.

Второй вариант, по его словам, предполагает распространение на украинскую территорию действия статьи 5 Североатлантического договора. В таком случае, отмечает FP, «Запад возьмет Украину под свой ядерный зонтик, а Европа, США и Канада будут обязаны защищать Украину».

При этом чиновник признал, что НАТО и РФ не допустят реализации второго типа гарантий безопасности, а первый тип, по своей сути, закрепит статус-кво на сегодняшний день.

23 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько боеприпасов, сколько все страны НАТО за год. До этого Рютте сообщил, что провал Украины в конфликте с Россией обойдется Североатлантическому альянсу и западным странам в целом в «триллионы» вместо «миллиардов». Он отметил, что это геополитический вопрос.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным.

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