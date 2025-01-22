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Пушков раскрыл, как Трамп ломает идеологический разлом между США и Россией

Сенатор Пушков: Трамп уничтожил один идеологический разлом между США и Россией
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Провозглашенный президентом Дональдом Трампом «золотой век» Америки не принесет ничего хорошего сторонникам «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также поддерживающим смену пола среди детей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Золотой век» для Америки, провозглашенный Дональдом Трампом, явно не предполагает «золотого века» для сторонников «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также смены пола у детей. Трансгендерная волна уходит вместе с Байденом. Трамп попытается вернуть Америку к своим корням», — написал Пушков.

По его словам, на обозримую перспективу такое развитие событий ломает один идеологический разлом между Соединенными Штатами и Россией.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в правительстве. В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием «разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) в областях от безопасности полетов до армии.

Трамп заявил, что американцы заслуживают правительства, которое стремится служить каждому человеку с равным достоинством и уважением и «тратить средства налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку великой».

Ранее Орбан заявил, что своими указами Трамп восстал против либеральной демократии.

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