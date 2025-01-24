В ООН опровергли провал Парижских соглашений

То, что среднегодовой уровень повышения температуры на Земле превысил 1,5°C, не означает провала Парижских соглашений. Об этом заявила РИА Новости глава Всемирной метеорологической организации при Организации Объединенных Наций (ВМО ООН) Селесте Сауло.

«Это не означает, что мы не смогли достичь цели Парижского соглашения по удержанию долгосрочного повышения средней глобальной температуры поверхности земли на уровне значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем», — пояснил ученый.

По словам Сауло, показательным для анализа будет анализ среднего повышения температуры в течение года за десятилетие. При этом климатолог указала на то, что следствием изменений климата уже стали масштабные катаклизмы. Их примером стали сильная жара, лесные пожары и ураганы «Хелен» и «Милтон» в США.

До этого глава МЧС Куренков заявил, что количество ЧС будет расти из-за изменения климата.

Ранее эколог рассказал, что миллионы людей уже скоро могут стать климатическими беженцами.