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Подозреваемый в госизмене нардеп высказался о психике Зеленского

Нардеп Дубинский заявил об ухудшении психического здоровья Зеленского
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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Подозреваемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил об ухудшении психического здоровья президента страны Владимира Зеленского. Соответствующую публикацию находящийся в СИЗО депутат опубликовал в своем Telegram- канале.

«Он безумен. Сумасшедший. И живет в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чем не был виноват», — заявил Дубинский.

По словам Дубинского, бывшего депутата из рядов «Слуги народа», только так он может объяснить то, что Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил лидеров стран НАТО в том, что они «обманули» Украину ложным приглашением в НАТО.

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