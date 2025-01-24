Техас требует от конгресса компенсации из-за нелегальных мигрантов

Губернатор Техаса потребовал от конгресса $11 млрд за охрану границы при Байдене

Губернатор Техаса Грег Эбботт потребовал от конгресса компенсацию в размере $11 млрд за охрану границы при правлении экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена — эти деньги потратил штат из собственных резервов для того, чтобы скомпенсировать отсутствие государственного регулирования. Об этом сообщается на сайте техасского губернатора.

«В общей сложности Техас потратил более 11,1 миллиарда долларов на защиту нации и охрану границы. Соответственно, я официально прошу федеральное правительство полностью возместить Техасу эти расходы», — пишет Эбботт в своем обращении.

Он добавил, что миграционная политика администрации при Джо Байдене фактически оставила особенно Техас и всю остальную Америку беззащитной перед проникновением нелегальных мигрантов.

До этого президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой он пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

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