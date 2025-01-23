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Премьер Бельгии выступил за сохранение санкций против РФ после конфликта

Премьер Бельгии Де Кроо: санкции против РФ должны сохраниться и после конфликта
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Kenzo Tribouillard/Reuters

Антироссийские санкции необходимо сохранить даже после завершения украинского конфликта, считает премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Об этом пишет RT.

Также политик выступил за ужесточение ограничений.

«Газ, СПГ, удобрения, а мы видим рост экспорта российских удобрений в Европу в сравнении с тем, что было до конфликта, должны быть значительной частью 16-го пакета санкций», — сказал Де Кроо, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

До этого сообщалось, что Евросоюз сталкивается с новым потенциальным конфликтом с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его отказа подписать продление санкций против России.

Орбан обрушился с критикой на санкционный режим ЕС, который должен продлеваться каждые шесть месяцев и истекает 31 января. Он отметил, что они вредят европейской экономике. В декабре венгерский премьер заявлял, что хочет дождаться инаугурации президента США Дональда Трампа, прежде чем принять решение о продлении.

Ранее Лавров объяснил, что должно представлять из себя урегулирование конфликта на Украине.

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