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Лавров объяснил, что должно представлять из себя урегулирование конфликта на Украине

Лавров: разрешение конфликта на Украине предполагает юридические договоренности
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МИД РФ/РИА Новости

При урегулировании украинского конфликта следует говорить о неких договоренностях, которые нельзя будет нарушить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Министра цитирует «Интерфакс».

По словам Лаврова, Россия донесла до партнеров тезис о необходимости разрешить украинский кризис через устранение его первопричин. Он отметил, что это понимают все больше политиков как в США, так и в Европе.

«Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — подчеркнул руководитель российского МИД.

22 января украинский президент Владимир Зеленский обвинил США и страны Европы в контактах с находящейся под санкциями Россией через разведывательные службы. Он заявил, что дипломатия с Россией должна иметь такие же свойства изоляции, как и санкционная политика. При этом он не привел каких-либо примеров контактов Запада с Москвой.

Ранее стало известно, что у ЕС нет плана «Б» на случай, если Орбан продолжит блокировать санкции против РФ.

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