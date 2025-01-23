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Журналист раскритиковал слова Трампа про помощь СССР Америке во время ВОВ

Боуз: помощь США нельзя сравнивать с вкладом СССР в победу над Гитлером
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Carlos Barria/Reuters

Нельзя сравнивать помощь Соединенных Штатов Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны с вкладом СССР в победу над Адольфом Гитлером, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что «Россия помогла победить нацистов», отметив, что скорее это США немного подсобили СССР, и вклады стран в войну несоизмеримы.

«Вот неопровержимая реальность: СССР уничтожил 80% военной мощи нацистской Германии, и только 10% военной техники поступило ему из Соединенных Штатов по закону о ленд-лизе, и долг был полностью возвращен Соединенным Штатам», — заявил Боуз.

Блогер добавил, что возврат всей оказанной помощи на фоне ущерба, нанесенного войной, говорит о «настоящей чести советского народа».

До этого схожим образом слова Трампа прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что самую большую цену за победу над фашизмом заплатил именно Советский Союз. А США, хоть и помогали ему, всегда зарабатывали на своей помощи деньги.

Ранее Мизулина раскритиковала Трампа за слова о помощи России США во Второй мировой войне.

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