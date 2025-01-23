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Трамп лишил государственной охраны экс-госсекретаря Помпео

NYT: Трамп лишил госохраны бывшего госсекретаря США Майка Помпео
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Jacquelyn Martin/Reuters

Президент США Дональд Трамп решил лишить экс-госсекретаря Майка Помпео государственной охраны. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Помимо Помпео, который возглавлял Госдепартамент при Трампе с 2018 по 2021 год, государственной охраны был лишен Брайан Хук, который в первый президентский срок Трампа был спецпредставителем США по Ирану.

В ноябре украинское издание «Страна.ua» писало, что Трамп разрушил надежды Украины на присутствие лоббиста интересов Киева в американском правительстве, так как он решил не брать в свою команду Майка Помпео.

В ноябре 2023 года экс-госсекретарь стал членом наблюдательного совета украинского сотового оператора «Киевстaр». На этой должности он установил тесный контакт с офисом украинского президента.

Ранее США раскритиковали Помпео за высказывания о Путине.

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