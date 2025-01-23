В МИД РФ напомнили Британии о последствиях потакания нацистам

Захарова: столетний договор Британии и Украины — не более чем красивый жест

Договор Лондона и Киева о столетнем партнерстве — не более чем красивый жест. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Британские СМИ подчеркивают, что соглашение — всего лишь красивый жест и не более», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ процитировала статью британского издания The Telegraph, в которой говорится, что публичные объятия премьер-министра Британии Кира Стармера и Владимира Зеленского имеют символическое значение. Захарова указала, что созданное новое партнерство не предусматривает никаких новых обязательств по финансированию со стороны Лондона.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, заявления главы британского правительства о договоре с Украиной были пафосными, но «ни о чем». Также Захарова обратила внимание, что слова Стармера очень похожи на риторику премьер-министра Великобритании Артура Чемберлена, занимавшего этот пост в период с 1937 по 1940 год.

Дипломат напомнила, что тогда Чемберлен, который, вернувшись в сентябре 1938 года после Мюнхенского сговора с Гитлером, сообщил своим согражданам, что «привез мир для целого поколения». А менее чем через год Британия вступила во Вторую мировую войну.

Захарова среди прочего посоветовала Лондону «усвоить, что потакание нацистам преступно, до добра не доводит и приводит к обратным результатам».

16 января Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве» с Зеленским. Глава правительства Британии заявил, что мир на Украине должен быть достигнут с помощью силы.

Ранее во Франции и Великобритании начали планировать отправку военных на Украину.