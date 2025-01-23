В Венгрии отказались голосовать за вступление Украины в ЕС

Украина не выполнила требования для вступления в Евросоюз, поэтому в случае проведения голосования по этому вопросу сейчас, Венгрия выступила бы против ее принятия в объединение. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Если бы сегодня надо было проводить голосование, может ли Украина стать членом ЕС, то явно нет, потому что Украина сегодня никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто добавил, что не станет приводить «длинный список причин». Однако министр отметил, что вопрос прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье остается актуальным.

21 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз, и он не готов принять ее в свои ряды. По его словам, присоединение стране к объединению привело бы к дополнительным расходам сообщества, в том числе Венгрии, и нанесло бы их экономике непоправимый ущерб.

Ранее Орбан заявил, что Украина не вправе диктовать условия Венгрии.