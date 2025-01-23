Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии отказались голосовать за вступление Украины в ЕС

Сийярто: Венгрия сейчас проголосовала бы против вступления Украины в ЕС
close
Global Look Press

Украина не выполнила требования для вступления в Евросоюз, поэтому в случае проведения голосования по этому вопросу сейчас, Венгрия выступила бы против ее принятия в объединение. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Если бы сегодня надо было проводить голосование, может ли Украина стать членом ЕС, то явно нет, потому что Украина сегодня никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто добавил, что не станет приводить «длинный список причин». Однако министр отметил, что вопрос прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье остается актуальным.

21 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз, и он не готов принять ее в свои ряды. По его словам, присоединение стране к объединению привело бы к дополнительным расходам сообщества, в том числе Венгрии, и нанесло бы их экономике непоправимый ущерб.

Ранее Орбан заявил, что Украина не вправе диктовать условия Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами