Венгрия обсудит с США продление санкций ЕС против России

Сийярто: Венгрия обсудит с США вопрос о продлении санкций ЕС против России

Венгрия намерена провести консультации с новой администрацией США о продлении санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто, его слова приводит ТАСС.

По его словам, решение о продлении санкций в отношении РФ еще на полгода должно быть принято до 31 января.

До этого Европейский парламент большинством голосов утвердил резолюцию с призывом к странам — членам Евросоюза расширять санкции против российских СМИ из-за дезинформации и поддержки военных действий на Украине.

22 января президент США Дональд Трамп предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что войдет в 16-й пакет санкций ЕС против России.