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Стало известно, что войдет в 16-й пакет санкций ЕС против России

Де Кроо: в 16-й пакет ЕС должны войти санкции против газа, СПГ и удобрений из РФ
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Денис Абрамов/РИА Новости

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что трубопроводный газ, сжиженный природный газ (СПГ) и удобрения из Российской Федерации должны попасть под санкции Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.

«Газ, СПГ, удобрения... должны быть значительной частью 16-го пакета санкций», — заявил он.

По его словам, в Евросоюзе видят рост экспорта российских удобрений в Европу в сравнении с тем, что было до февраля 2022 года.

Также Де Кроо добавил, что несмотря на любые санкции «российская экономика сможет выдержать еще как минимум год войны».

До этого сообщалось, что Евросоюз сталкивается с новым потенциальным конфликтом с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его отказа подписать продление санкций против России. Накануне Орбан обрушился с критикой на санкционный режим ЕС, который должен продлеваться каждые шесть месяцев и истекает 31 января. Он отметил, что они вредят европейской экономике. В декабре венгерский премьер заявлял, что хочет дождаться инаугурации президента США Дональда Трампа, прежде чем принять решение о продлении.

Ранее в Евросоюзе заявили, что ЕС не нужна своя армия.

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