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Стало известно, почему Зеленский может настроить мир против себя

Unherd: Зеленский своими словами может настроить мир против себя
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Yves Herman/Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского могут в итоге навредить и изменить общественное мнение в мире о нем в негативную сторону. Об этом пишет Unherd.

»Зеленский по мере приближения конца войны может договориться до того, что поставит себя в безвыходную ситуацию», — пишет автор.

По его словам, международное сообщество или украинская общественность могут обвинить Зеленского в неудавшемся мире.

До этого британское издание Financial Times написало, что отправить на Украину 200 тыс. западных военных, как того хочет украинский президент Владимир Зеленский, невозможно.

Украине пока продолжает поступать помощь со стороны США, заявил Зеленский журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Также глава государства рассказал о планах по взаимодействию Киева с новой властью в Соединенных Штатах. По словам Зеленского, сначала пройдут командные встречи администраций Украины и США, а затем украинская сторона будет работать над его встречей с американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский заявил, что не видит смысла в снижении возраста мобилизации.

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