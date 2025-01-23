Киев не намерен снижать возраст мобилизации на Украине с 25 лет до 18 лет, поскольку это лишь увеличит количество военнослужащих без должного оснащения. Об этом заявил в интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский.

«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?» — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

14 января в ходе переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом Зеленский отверг призывы зарубежных партнеров снизить возраст мобилизации до 18 лет. Украинский лидер отметил, что сначала властям надо снабдить уже сформированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточным количеством оружия и техники.

Он добавил, что отправляющиеся на фронт военнослужащие должны иметь соответствующие знания и быть защищенными. При этом ответственность за «насыщение» ВСУ оружием и техникой украинский лидер возложил на союзные государства.

В декабре офицер ВСУ заявил, что Киеву не поможет снижение призывного возраста. Он обратил внимание, что на Украине уже снижали призывной возраст (с 27 до 25 лет), а все равно «тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский ведет себя двулично в вопросе мобилизации.