Отправить на Украину 200 тыс. западных военных, как того хочет украинский президент Владимир Зеленский, невозможно. Об этом пишет британское издание Financial Times.

«Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени. Это количество превышает число солдат, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны», — сказано в материале.

Журналисты также утверждают, что отправка на Украину военных с Запада невозможна.

Украине пока продолжает поступать помощь со стороны США, заявил Зеленский журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Также глава государства рассказал о планах по взаимодействию Киева с новой властью в Соединенных Штатах. По словам Зеленского, сначала пройдут командные встречи администраций Украины и США, а затем украинская сторона будет работать над его встречей с американским президентом Дональдом Трампом.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

Ранее западный журналист заявил, что Зеленский знает, что все кончено.