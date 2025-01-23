На Украину могут отправить до 50 тысяч миротворцев

В Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и подготовке до 50 тысяч солдат из европейских стран для отправки на Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

«Британцы и французы уже начали некоторое предварительное планирование», — говорится в публикации.

Отмечается, что военные будут охранять порядок на «демаркационной линии» между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ВС России в случае прекращения огня. Подробности изданию рассказал французский офицер. Предполагается, что вопрос перемирия может быть достигнут в ближайшее время из-за желания президента США Дональда Трампа добиться «дипломатических побед в течение первых 100 дней».

Трамп предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. Российский дипломат Дмитрий Полянский счел эти заявления неоднозначными и подчеркнул, что ключ к урегулированию кризиса лежит в устранении его первопричин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД России призвал Трампа исправить ошибки Байдена.