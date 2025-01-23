В МИД раскрыли, как Макрон пытается перекрыть мирную риторику по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки послать Владимиру Зеленскому сигнал по возрасту мобилизации и перекрыть любую миролюбивую риторику по украинскому конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Новыми воинственными заявлениями Макрон явно пытается направить сигнал Зеленскому, от которого требует понижения мобилизационного возраста вплоть до 18 лет», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что своими действиями французский лидер делает все, чтобы перекрыть заявления миролюбивого характера, которые позволяют себе ряд европейских и американских политических деятелей.

21 января Макрон на фоне прихода к власти в США президента Дональда Трампа заявил, что Европа должна «проснуться» и укрепить свой оборонный потенциал. Французский лидер также призвал европейские страны готовиться к изменениям на мировой арене.

В тот же день французский лидер объявил о проекте по мобилизации большего числа молодых добровольцев для усиления вооруженных сил страны на случай опасности.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном отправку войск на Украину.