Дипломат заявил об открытости России для взаимодействия с США по Украине

Россия остается открытой для взаимодействия с новой администрацией президента США Дональда Трампа для решения конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает РИА Новости.

«Однако для нас принципиально важно, в первую очередь, устранить первопричины кризиса. Что же касается самого урегулирования ситуации, то его целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех государств и всех народов, которые проживают в этом регионе», — сказал дипломат.

Накануне Трамп заявил, что украинский конфликт может быть завершен легким или сложным путем. Глава американского государства указал, что легкий путь является предпочтительным. Также президент США подчеркнул, что конфликт необходимо завершить немедленно, иначе «дальше будет только хуже».

23 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конфликт между Россией и Украиной мог бы закончиться уже завтра. Так чиновник прокомментировал обещание нового президента США урегулировать ситуацию за 24 часа.

Ранее в США оценили риторику Трампа в адрес Путина.